"Я розумію, що всім хочеться помріяти про щось більше. Це все підігрівається вболівальниками, керівництвом клубу. На сьогодні стоїть чітке завдання. Два роки Верес доводив ситуацію до перехідних матчів. Зараз треба залишитися в УПЛ без плей-оф. Чим швидше ми це зробимо, тим психологічно команда зможе зміцніти, щоб спокійно дивитися в майбутнє. Є ще Кубок України, якщо пощастить пройти далі.

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В тих матчах, які залишилось, є можливість дати меседж своїми результатами. Я зі своїми помічниками не впадаю в ейфорію. Ми розуміємо, що є прогрес, але говорити про єврокубки можна говорити тільки, якщо гра паралельно зростатиме з можливостями клубу. Це фінансова складова, інфраструктура.

Якщо, дасть Бог, ми вийдемо зі стану війни, команди почнуть більше витрачати, ми не повинні сидіти склавши руки", – сказав Шандрук в інтерв’ю Українському футболу.

До слова, Верес наразі займає 7-му сходинку у турнірній таблиці УПЛ, команда з Рівного набрала 29 очок після 22-х турів

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