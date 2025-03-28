"Всім хочеться помріяти про щось більше": Шандрук назвав ціль Вереса на сезон
Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук розповів, які завдання стоять перед командою у поточному сезоні УПЛ.
"Я розумію, що всім хочеться помріяти про щось більше. Це все підігрівається вболівальниками, керівництвом клубу. На сьогодні стоїть чітке завдання. Два роки Верес доводив ситуацію до перехідних матчів. Зараз треба залишитися в УПЛ без плей-оф. Чим швидше ми це зробимо, тим психологічно команда зможе зміцніти, щоб спокійно дивитися в майбутнє. Є ще Кубок України, якщо пощастить пройти далі.
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В тих матчах, які залишилось, є можливість дати меседж своїми результатами. Я зі своїми помічниками не впадаю в ейфорію. Ми розуміємо, що є прогрес, але говорити про єврокубки можна говорити тільки, якщо гра паралельно зростатиме з можливостями клубу. Це фінансова складова, інфраструктура.
Якщо, дасть Бог, ми вийдемо зі стану війни, команди почнуть більше витрачати, ми не повинні сидіти склавши руки", – сказав Шандрук в інтерв’ю Українському футболу.
До слова, Верес наразі займає 7-му сходинку у турнірній таблиці УПЛ, команда з Рівного набрала 29 очок після 22-х турів
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