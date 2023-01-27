"У Реала теж мало бути вилучення. За рахунку 1:0 на користь Атлетіко вони мали отримати другу жовту, але судді вирішили інакше. Ми вже звикли до цього. Складно, але Атлетіко боровся до кінця. Ми робили все, щоб забити", – цитує Облака Marca.

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"Вважаю, що до 70 хвилини ми дуже добре грали. Потім був фол Себальйоса, і всім байдуже на те, що він не отримав другу жовту. Цього не сталося, а потім був вилучений Савіч. Ми залишились у меншості", – наводить слова Сімеоне AS.

Нагадаємо, на 73 хвилині доволі грубо Дані Себальйос сфолив на Тома Лемарі неподалік штрафного, хоч і мав жовту. Гру, яка завершилась звитягою Реала 3:1, обслуговувала бригада на чолі з Сесаром Сото Градо.

Реал вийшов у півфінал Кубка Іспанії, здобувши ефектну перемогу над Атлетіко в мадридському дербі

Відеопорівняння фолів Себальйоса та Савіча: