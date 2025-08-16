"Було чудово спостерігати за цим матчем. Саме такі ігри роблять футбол таким чудовим: всі три сторони хотіли отримати хорошу гру – ми, Борнмут та арбітр. Високий темп, без зупинок і втрати часу. Молодці, вони програвали 0:2 і продовжували боротися, як і ми в кінці.

Ліверпуль вигриз вольову перемогу над Борнмутом у матчі-відкритті АПЛ – новачок мерсисайдців оформив гол+пас

У минулому сезоні Борнмут був дуже сильним за всіма показниками, і ви знову побачили, наскільки ця команда була у формі, вона ніколи не здавалася. Борнмут зіткнувся з командою, яка ніколи не здавалася. Ми втратили багато гравців влітку, але не втратили менталітет.

Зазвичай за рахунку 2:2 всі знають, на якого гравця я дивлюся в цей момент. Я б із задоволенням випустив Діогу Жоту, але я не зміг цього зробити з жахливих причин. Але сьогодні вболівальники і гравці зробили те, що він робив для нас багато разів у минулому.

Гол К'єзи – фантастика. Він вийшов на заміну в кінцівці, тому що нам був потрібен гол. Для нього забити в такий момент – щось особливе. Це ще більш особливе, тому що вболівальники його підтримали. Приємно, що він відплатив їм тим же, забивши чудовий гол", – цитує Слота ВВС.

