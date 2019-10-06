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Всі все бачили, всі все розуміють, – захисник Колоса різко прокоментував скандальне рішення арбітра на користь Динамо

22:48 159 Читать на русском
Всі все бачили, всі все розуміють, – захисник Колоса різко прокоментував скандальне рішення арбітра на користь Динамо
Максим Максименко / Сайт Колоса

Гравець Колоса Максим Максименко залишився вкрай невдоволеним роботою рефері Андрія Коваленка на маті 10 туру УПЛ проти Динамо.

55’ Максим Максименко
 
Володимир Шепелєв 49’
Віктор Циганков 56’
Артем Бєсєдін 66’
Артем Бєсєдін 81’
Беньямін Вербіч 90+6’
49’ Володимир Шепелєв
55’ Максим Максименко
56’ Віктор Циганков
66’ Артем Бєсєдін
81’ Артем Бєсєдін
90+6’ Беньямін Вербіч

"На відео все чітко видно. Арбітр призначив пенальті, дав червону в епізоді, коли м'яч потрапив в обличчя. Там навіть натяку не було на руку. Всі все бачили, всі все розуміють.

Колос – Динамо – 0:4 – відео голів та огляд скандального матчу із суперечливими рішеннями арбітра

Матч можна поділити на до і після мого вилучення та пенальті. Максимально несправедливе рішення вплинуло на результат матчу. Ми отримали досвід. Розраховували грати і заробляти очки з Динамо або в наступному турі проти Шахтаря, проти будь-якої команди. Хотілося б, щоб все вирішувалося на футбольному полі між командами, і не втручалися арбітри", – сказав Максименко в коментарі Футбол 1.

Головний арбітр матчу Андрій Коваленко спочатку вилучив хавбека киян Володимира Шепелєва, а вже через п'ять хвилин зрівняв склади, показавши червону картку Максименкові. Згодом Динамо ще й пробивало три пенальті у матчі проти новачка УПЛ.

Динамо розгромило Колос – 3 пенальті та 2 вилучення у скандальному матчі УПЛ

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СК Дніпро-1 – Шахтар: відеотрансляція матчу УПЛ
13:50
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Теги
Колос - Динамо Колос Колос Максим Максименко Максим Максименко
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