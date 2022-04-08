"Всі російські клуби під ковпаком бандитів": Циганик припустив, чому Іванісеня досі не покинув країну-агресора
Український журналіст Ігор Циганик спробував розібратись, чому екс-хавбек збірної України Дмитро Іванісеня застряг у Росії.
"Дивна історія. УЄФА і ФІФА дали можливість всім іноземцям розірвати контракти з російськими клубами. Чому Іванісеня не може розірвати контракт з Крильями Совєтов – я не розумію.
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Жодних наслідків чи проблем з огляду на дії УЄФА чи ФіФА немає. У нього є всі права, всі повноваження на те, щоб розірвати контракт. Є одна причина. Всі російські клуби перебувають під ковпаком бандитів. Бандитські організації отримують відкати, тому, можливо, йдуть певні погрози. Але я це пояснити не можу – ця нація абсолютно незрозуміла.
Юридичних моментів для того, аби не розривати контракт у Іванісені немає. Якщо у нього, звісно ж, український паспорт і він не змінював громадянство", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".
Нагадаємо, Іванісеня досі залишається на контракті у самарському клубі, однак не потрапляв до заявки з 11 грудня.
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