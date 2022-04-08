"Дивна історія. УЄФА і ФІФА дали можливість всім іноземцям розірвати контракти з російськими клубами. Чому Іванісеня не може розірвати контракт з Крильями Совєтов – я не розумію.

"Гравці, які поїхали до Росії після 2014 року, не повинні викликатися до збірної": Левченко оголосив вирок Ракицькому

Жодних наслідків чи проблем з огляду на дії УЄФА чи ФіФА немає. У нього є всі права, всі повноваження на те, щоб розірвати контракт. Є одна причина. Всі російські клуби перебувають під ковпаком бандитів. Бандитські організації отримують відкати, тому, можливо, йдуть певні погрози. Але я це пояснити не можу – ця нація абсолютно незрозуміла.

Юридичних моментів для того, аби не розривати контракт у Іванісені немає. Якщо у нього, звісно ж, український паспорт і він не змінював громадянство", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Іванісеня досі залишається на контракті у самарському клубі, однак не потрапляв до заявки з 11 грудня.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках