"Бразильці у нас були царями, а решта всі – так, на підносі. За кожен момент Луческу трусився за них. Нам треба було язик за зубами тримати, аніж щось говорити. Щось не те скажеш – в дубль.

Шахтар увійшов у топ-3 посткарантинних команд Європи за межами топ-чемпіонатів

З Ахметовим бачився один раз. Подзвонив, попросив про зустріч. Зустрілися – я тоді не грав. Вже надивився на цю всю несправедливість: ти тренуєшся, працюєш–працюєш, дивишся на цих бразильців, які то тренуються, то не тренуються, а потім в складі.

Я попросився, щоб мені дали шанс. Ахметов мене вислухав, висловив свою точку зору. Зустріч тривала близько півгодини. Мені дали шанс, я показав себе. Місяць пограв, і Луческу побачив конкуренцію для бразильців. Він все робив для того, щоб я не грав. Всі результати Шахтаря – більше заслуга Ріната Леонідовича, ніж Луческу", – сказав Кравченко в інтерв'ю ютуб-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Костянтин Кравченко виступав у футболці Шахтаря з 2008 по 2012 роки. За цей час хавбек встиг провести 38 матчів, забив 12 голів і віддав 6 ассистів.

"Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006