Відомі всі пари плей-офф Ліги чемпіонів: Трубін знову зіграє проти Моурінью
За підсумками третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів стали відомі всі пари плей-офф турніру.
Наприкінці липня Бенфіка зустрічалася з Фенербахче в рамках Кубка Ейсебіо і перемогла з рахунком 3:2 – Анатолій Трубін позбавив Жозе Моурінью трофея. Цього разу протистояння буде двоматчевим.
Всі пари плей-офф Ліги чемпіонів:
Базель – Копенгаген
Рейнджерс – Брюгге
Селтік – Кайрат
Фенербахче – Бенфіка
Ференцварош – Карабах
Црвена Звезда – Пафос
Буде-Глімт – Штурм
Перші матчі відбудуться 19 і 20 серпня, матчі-відповіді – орієнтовно 26 числа.
