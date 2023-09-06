"Всі розуміють, які гравці зібрані у збірній Англії, тому потрібно бути готовим до всього. Тим паче не так давно була наша перша гра проти них.

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Всі ми пам'ятаємо, що вони дуже багато роблять флангових передач, тому треба бути готовими до цього.

Хто з англійців має найнебезпечніший удар? Не знаю, кожен з них. Всі пам'ятають, як Сака забив, і всі розуміють, що є такий нападник, як Харрі Кейн. Я назвав двох, але можу сказати, що кожен з них має хороший удар, якісь інші характеристики, тому що це футболісти топ-рівня. І тому треба готуватися до кожного гравця індивідуально і командної роботи загаломі", – сказав Трубін у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, повторна дуель з англійцями відбудеться 9 вересня у Вроцлаві. Початок зустрічі о 19:00. Перша гра завершилась поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:2.

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