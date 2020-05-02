"Всі мовчали – що можна було очікувати після такої трагедії?": екс-зірка збірної Росії пригадав шок від гола Шевченка

Колишній хавбек збірної Росії Олексій Смертін поділився спогадами про гол імені Шевченка-Філімонова у відборі на Євро-2000.

"Я щонайменше ділив відповідальність з Олександром Філімоновим. У цьому епізоді я, звичайно, не мав права торкатися суперника. Крім того, там Валера Карпин був з іншого боку, можна було удвох відібрати м'яч. До речі, після того як я порушив, саме Валера мені "напхав". Сказав: ну що ти робиш, навіщо ти тут порушуєш. Я подумав про себе ще в ці якісь частки секунди: не вперше і не востаннє, нічого страшного.

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А все потім як в уповільненому кіно. Здавалося б, скільки там – 40-45 метрів до воріт. І як в сповільненій зйомці, коли Саша Філімонов спочатку вирішив відбити м'яч. Ти, напевно, знаєш, чому це сталося? У нього була можливість перевести, а потім він просто-напросто вирішив його зловити. І це, на мій погляд, від такої самовпевненості, впевненості в своїх силах, тому що весь цикл він провів безпомилково. Він один з найкращих в нашій збірній був.

Ну я себе винив насамперед за цей епізод. Саша Філімонов, я пам'ятаю, зайшов, вибачився і накрив голову рушником. Пам'ятаю, я вже повернувся з душу, один з останніх, – він так і продовжував сидіти. Всі мовчали абсолютно. Ну а що можна було очікувати після такої трагедії?" – розповів Смертін в ефірі програми Відкритий показ на телеканалі Матч.

Нагадаємо, нічия проти Росії дозволила збірній України зберегти другу сходинку групи відбору Євро-2000 , однак у плей-офф "синьо-жовті" не впоралися зі Словенією і також покинули турнір.

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