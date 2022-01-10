"Мені дуже гірко, шкода наших уболівальників. Це поганий вечір у дуже скрутний момент. Ймовірно, це один із найскладніших моментів за останні роки для Дженоа. Повторюю, я дуже засмучений, але ми тут, щоби виправити ситуацію.

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Чи можливий виліт до Серії Б? Ми все враховуємо, і це частина футболу. Вчора ввечері ми повинні були зіграти краще, але нічого не змінюється: коли два місяці тому я сказав, що ми повинні діяти крок за кроком, я припускав, що може статися таке. Я один із фанатів клубу і чудово розумію, що зараз відбувається в серцях та головах уболівальників.

Робота тренера? Коли щось не так із відділенням, головного лікаря не прибирають. Ми все обговорюємо, і я в першу чергу. У складний момент усі мають проаналізувати ситуацію – і тренери, і гравці. Усе. Ми повинні бути активними на трансферному ринку, щоб виправити ситуацію, яка насправді стає складною", – наводить слова Дзангрільо TMW.

Додамо, що Дженоа під керівництвом Шевченка не здобула ще жодної перемоги в Серії А, програвши 6 із 9 матчів Серії А. "Грифони" мають в активі 12 очок та посідають дев'ятнадцяте місце у турнірній таблиці.

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