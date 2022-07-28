"Чи підтримую я Арсенал? Так. Багатьох футболістів я знаю особисто. Чесно, всі ми фани Зінченка. Футболісти роблять чудову роботу, важко працюють, вони відомі люди та дуже нам допомагають.

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Шевченко також чудова особистість. Не можу сказати, що люблю Зінченка більше, ніж Шевченка, тому що він перестане зі мною розмовляти. І не можу сказати навпаки.

Це важливі люди. Також є легендарні футболісти, які взяли зброю в руки та перебувають на передовій. Ми знаємо таких, є з Динамо... Маю на увазі, що я фанат футболу. Такий самий, як і інші українці", – сказав Зеленський в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.

Нагадаємо, Зінченко перебрався в Арсенал після 6 сезонів у Манчестер Сіті. Контракт Олександра розрахований на 4 роки. Сума трансферу становила 35 мільйонів євро. Українець вже встиг дебютувати за "канонірів", зігравши у спарингу проти Челсі (4:0).

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