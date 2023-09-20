"Я не дуже впевнений, хоча, звісно, треба згадати чинного чемпіона Манчестер Сіті. Також є мадридський Реал з його фантастичною історією, і я думаю, що Баварія також входить до числа фаворитів.

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Звичайно, Ліга чемпіонів – це дуже складний турнір із неймовірними матчами проти чудових команд, і ніколи не знаєш, що може статися. Наша мета – контролювати те, що ми можемо контролювати, і показати наші найкращі сторони.

Рівень Манчестер Сіті? Ми знаємо, що в них є хороші гравці і кілька років вони демонструють стабільність з Гвардіолою. Ми, Баварія, фокусуємося на тому, що можемо контролювати, а не на наших суперниках. Якщо ми зустрінемося з Манчестер Сіті, ми будемо готові до цього. Але всі великі клуби прагнуть перемоги, і Баварія буде зосереджена на цьому. Вони підписали мене задля цього", – сказав нападник в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, що Харрі Кейн зі своєю командою стартує в Лізі чемпіонів проти Манчестер Юнайтед в середу, 20 вересня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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