"У першому таймі ми домінували, добре контролювали м'яч, у нас були моменти, але ми не забили другий гол. У другому таймі ми продовжували атакувати, але всі карти нам сплутав їхній гол, забитий з напівмоменту. Вони стали грати ще щільніше, нам стало ще складніше.

Франція – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми не збираємося виправдовуватися. Ми були здивовані таким голом суперника і питали себе, що з нами відбувається. Це неприємно, але Україна сьогодні дуже хотіла цього результату. Потрібно визнати, що вони провели дуже хороший матч", – цитує Жиру видання GFFN.

Нагадаємо, українці на виїзді зуміли вирвати нічию у матчі з чинним чемпіоном світу. Вже 28 березня на підопічних Шевченка очікує другий поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

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