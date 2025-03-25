Приводом стало вручення XIV Національної премії імені Енцо Беарзота – нагороди, організованої спортивною спілкою Unione Sportiva Acli під патронажем Федерації футболу Італії (FIGC). Цього року нагороду було присуджено Гасперіні. Отримавши премію, наставник Аталанти прокоментував чутки, що пов'язують його з Ромою в наступному сезоні.

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"Рим – незвичайне місце, тут неймовірні вболівальники. Інтерес Роми – джерело гордості, але ми не забігаємо вперед. Важко передбачити майбутнє. Рома як національна збірна, всі хочуть працювати в ній. Зараз із нею працює Раньєрі, він – чудовий тренер", – заявив Гасперіні в коментарі Rai Sport.

За підсумками 29 турів Рома, у складі якої грає українець Артем Довбик, посідає 7-ме місце в турнірній таблиці Серії А. Аталанта – третя.

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