Головний тренер збірної України Олександр Петраков зізнався, як йому буває важко доносити новини про непотрапляння у стартовий склад "синьо-жовтих".

"Це дуже важко. Проводжу бесіди, адже це провідні гравці своїх клубів. Коли когось не ставиш, треба викликати, поговорити, щоб не образився гравець. Всі хлопці успішні, скажімо так, важко вибрати 11 і нікого не скривдити.

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Ображаються, ображаються. Але треба розмовляти із хлопцями. Я це роблю", – поділився Петраков на YouTube-каналі Fantastic Football.

До слова, під керівництвом Петракова збірна України не змогла вийти на ЧС-2022, поступившись у вирішальному матчі Уельсу. До того ж, "синьо-жовті" посіли друге місце у групі Ліги націй в дивізіоні B.

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