– Я вже казав, що наші суперники – це дуже кваліфікована команда. Їхня індивідуальна майстерність – на високому рівні. До гола біля наших воріт практично не було моментів, але у тому епізоді недопрацювали в обороні захисники. Після гола вже було тяжко. Ми намагалися зробити щось в атаці, але не склалося. Ми виграли багато верхових єдиноборств, проте не було підбирань. Це вплинуло на результат.

СК Дніпро-1 – АЗ – 0:1 – відео гола та огляд матчу

– Прокоментуйте гру Артема Довбика?

– Артем дуже старався. Йому треба було багато м'ячів зберегти для команди, проте мало що виходило. Усі гравці старалися. Для СК Дніпро-1 це тільки перша гра у груповому раунді Ліги конференцій. Нам треба буде зробити аналіз матчу і рухатися далі.

– Вже відомо наскільки серйозна травма у Сватка?

– Ні, це буде відомо завтра, – цитує Городова офіційний сайт клубу.

Ця поразка від АЗ стала для дніпрян вже третьою в єврокубках. Підопічні Олександра Кучера наразі не набрали для України жодного очка.

СК Дніпро-1 програв АЗ у дебютному матчі в Лізі конференцій