"Звичайно, я очікував, що зі зміною власників у Ньюкасла буде прогрес. Ніхто не знає точно, що саме станеться потім, але поки вони обійшлися без шалених угод. Напевно, всі думали, що вони працюватимуть на ринку у стилі Челсі.

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Ньюкасл підписав шістьох фантастичних гравців. Наприклад: Ісак, Ботман, Бруно Гімараєс, Віллок. Дуже розумні угоди, крок за кроком. А цього року вони купили Тоналі та Барнса. У них є можливість чергувати нападників, обираючи між Ісаком та Вілсоном, що вражає. А ще у складі залишилися Альмірон, Лонгстафф та Шер.

Вони купували футболістів і раніше, але чи міг колишній Ньюкасл робити те, що вони здійснюють зараз? Напевно ні. Я з великою повагою ставлюся до того, як вони працюють", – цитує наставника мерсисайдців Liverpool Echo.

Нагадаємо, що Ліверпуль зіграє проти Ньюкасла в неділю, 27 серпня. Початок матчу о 18:30 за київським часом.

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