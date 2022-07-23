"Завдання буле чітким і зрозумілим – ми мали битися один за одного. Розуміли, що в такі важкі часи для країни ми маємо прагнути виграти, щоб принести позитивні емоції українцям. До речі, на трибунах стадіону у Швеції були наші вболівальники. Ми їх чули, відчували, тому їм також подяка за підтримку.

Переможна гармата Челядіна у відеоогляді матчу Ворскла – АІК – 3:2

Коли відчули, що можемо перемогти? З перших хвилин. Тим паче, що ми повели в рахунку вже на четвертій хвилині гри. Протягом усього матчу відчували, що можемо виграти, та не боялися суперника. Завдяки командній грі та самовіддачі нам вдалося вирвати перемогу.

Переможний гол Челядіна – це шедевр? Думаю, так. Всі були в шоці від його такого пострілу. Дуже добре, що в такий відповідальний момент він взяв ініціативу на себе і забив такий красивий гол.

Хоча рахунок першої гри на нашу користь, все ж таки ми не забуваємо, що і другу гру граємо на полі суперника. Не можу сказати, хто фаворит. Тому матч-відповідь буде навіть важчим, тому що супернику нема чого втрачати. Наше головне завдання – за підсумками двох матів пройти далі", – поділився Різник в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Ворскла шокувала перемогою над АІКом (3:2), а перемогу приніс Челядін гарматним ударом метрів з 30-ти.

Ворскла перемогла АІК у матчі кваліфікації Ліги конференцій з п'ятьма голами – шедевр Челядіна прикрасив дебют Скрипника