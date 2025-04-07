УАФ направила офіційного листа в УЄФА щодо неприємного інциденту, який стався під час 49-го Конгресу організації.

Українська асоціація футболу вийшла із заявою, в якій наголосила про неприпустимість вшанування пам'яті російських футболістів-окупантів, які загинули під час повномасштабної війни РФ проти України.

УЄФА вшанував пам'ять росіянина, якого ліквідували ЗСУ

"Українська футбольна спільнота наголошує, що для європейської футбольної родини є неприпустимим і недоречним виявляти пошану таким особам, ставлячи їх в один ряд зі справді видатними футбольними діячами. Такі речі не повинні відбуватись в УЄФА", – йдеться в повідомленні УАФ в Telegram.

Нагадаємо, що на 49-му Конгресі УЄФА в Белграді організація вшанувала пам'ять російського окупанта та екс-футболіста Олексія Бугаєва, який відправився вбивати українців після засудження на 9,5 років ув'язнення у РФ. Після прибуття на фронт окупанта ліквідували воїни ЗСУ.

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