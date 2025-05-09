Колишній воротар Дніпра Денис Бойко зізнався, що поразка у фіналі Ліги Європи від Севільї надовго вибила його з колії.

"Я мало кому про це казав, але майже три роки я не міг передивитися цей матч. Для мене це мій футбольний всесвіт у певному сенсі, коли я згадував про цей матч, чи коли мені траплялися якісь публікації або чиїсь інтерв'ю про цю гру.

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Мій всесвіт був повністю зруйнований, адже мати таку можливість і не виграти цей матч... Тим паче це не була гра в одні ворота, ми не програли по всім статтям, мали дуже гарні шанси перемогти", – розповів Бойко в ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, підопічні Мирона Маркевича у сезоні 2014/15 вийшли до фіналу Ліги Європи, де поступились Севільї (2:3).

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