– Давайте повернемося до січня 2002 року, коли ви після паузи в роботі в Бешикташі очолили Шахтар. Що ви знали про український футбол до того, як прийняли пропозицію Ріната Ахметова?

– Я мало знав про український футбол і, зокрема, не знав жодного гравця безпосередньо. На той час Динамо успішно виступало в Лізі чемпіонів, Шахтар також зустрічався в єврокубках з італійськими клубами. Звісно, всі вже знали Андрія Шевченка. Проте для мене Шахтар і Україна були чимось абсолютно новим.

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– Згадайте, будь ласка, хто з Шахтаря вів з вами переговори? Наскільки вас зацікавила ця пропозиція?

– Я спілкувався лише з президентом клубу Рінатом Ахметовим. Зізнаюся вам, я ніколи не думав, що прийму пропозицію з України. Спершу я був скептично налаштованим. Але все змінила одна поїздка.

– Куди саме?

– Я приїхав до Донецька, відвідав стадіон, штаб-квартиру клубу, спортивний комплекс і почав серйозно про це замислюватися. Чесно кажучи, саме особисте знайомство з містом, стадіоном, керівництвом клубу стало вирішальним.

Коли я зустрівся з президентом, між нами відразу виникла взаємна симпатія. Мене вразили його рішучість, пристрасть і любов до Шахтаря. Насправді переговори не були тривалими. Я вже для себе вирішив, що прийму будь-яку пропозицію Шахтаря, незалежно від фінансових чи технічних деталей.

– Ваш перший погляд на Шахтар: хто вас вразив своєю майстерністю? Чи був хтось, у кого ви спочатку не вірили, але він зміг вас здивувати?

– Це не про мене – щоб я в когось не вірив чи щось подібне. Я завжди уважно спостерігаю за командою та роблю висновки з постійної роботи. І Шахтар не був винятком. З кожним днем я краще пізнавав своїх гравців, і кожен із них мав шанс стати частиною команди.

– Чи були гравці, яких ви хотіли запросити в Шахтар? Можливо, колишні ваші підопічні з Парми, Боруссії чи збірної Італії?

– Ні, я вирішив працювати без таких новачків, тому що хотів максимально розкрити потенціал саме українських гравців.

– Побачивши вперше Донецьк, не пошкодували, що очолили клуб? Адже це промислове місто з важким повітрям і териконами.

– Про місто судять не лише за зовнішньою красою, а й за людьми, які там живуть. Донецьк і Україна завжди залишаться в моєму серці, — сказав Скала для Українського футболу.

Нагадаємо, італієць очолював Шахтар у сезоні 2001/02 і завоював з "гірниками" золото чемпіонату та Кубок України.

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