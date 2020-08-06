"Все йде за планом", – функціонер Карпат пояснив роль нової емблеми, яка викликала масу обурення у мережі

"Після ребрендингу Карпат дуже багато обурених коментарів і запитів пояснити, що відбувається. Спокійно, все йде за планом. Жахливість нової емблеми – абсолютно свідоме рішення, вона нам теж не подобається. Цей логотип не матиме нічого спільного з майбутнім оновлених Карпат.

Карпати передали права власності на свою історичну емблему організації, яка створена кілька днів тому

Вибачайте, що так мало інформації наразі. Відбувається купа всього і не про все можна розповідати, це може зашкодити клубу. Наберіться терпіння – скоро все стане на свої місця", – написав Болотніков у Facebook.

Нагадаємо, Карпати зробили ребрендинг клубу та презентували новий логотип. Права на історичну емблему "зелено-білі" передали фанатам клубу.

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