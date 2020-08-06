toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Все йде за планом", – функціонер Карпат пояснив роль нової емблеми, яка викликала масу обурення у мережі

06:30 - Читать на русском
"Все йде за планом", – функціонер Карпат пояснив роль нової емблеми, яка викликала масу обурення у мережі
Керівництво Карпат з фанатами клубу / Фото ФК Карпати

Директор зі стратегічного розвитку Карпат Сергій Болотніков заспокоїв вболівальників щодо майбутнього львівського клубу.

"Після ребрендингу Карпат дуже багато обурених коментарів і запитів пояснити, що відбувається. Спокійно, все йде за планом. Жахливість нової емблеми – абсолютно свідоме рішення, вона нам теж не подобається. Цей логотип не матиме нічого спільного з майбутнім оновлених Карпат.

Карпати передали права власності на свою історичну емблему організації, яка створена кілька днів тому

Вибачайте, що так мало інформації наразі. Відбувається купа всього і не про все можна розповідати, це може зашкодити клубу. Наберіться терпіння – скоро все стане на свої місця", – написав Болотніков у Facebook.

Нагадаємо, Карпати зробили ребрендинг клубу та презентували новий логотип. Права на історичну емблему "зелено-білі" передали фанатам клубу.

"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати

blog_ava
Головні новини футболу 4 серпня: Луческу в Динамо не може зібрати бойовий склад, Ман Сіті оформив класний трансфер
5 серпня
23592
Теги
Карпати Карпати Фанати Карпат Сергій Болотніков
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Манчестер Сіті офіційно підписав Аке
    Англія — 5 серп3168 Манчестер Сіті офіційно підписав Аке
13
год
:
16
хв
Байєр
19:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук