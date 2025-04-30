"Ми дуже багато вклали в цю гру. Це правда, що перші 10-15 хвилин нам було важко – не могли нав’язати свою гру та повернути контроль. Ми погано повертали собі м’яч у потрібних зонах, це створювало проблеми.

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Окрім гола – а це був індивідуальний момент – більше нічого не сталося. На цьому рівні саме такі моменти й вирішують. Потім, я вважаю, команда грала все краще й краще. Шкода, що не змогли бодай зрівняти рахунок.

Ми на половині шляху, тож моє послання таке ж, як перед матчем із Реалом удома (перемога 3:0). Ми їдемо в Париж, щоб виграти – і ми абсолютно здатні на це. Я бачив дві дуже сильні команди, де все вирішували найменші нюанси. Вони були ефективні перед воротами, а їх воротар справді вплинув на гру.

У матчу були свої фази. Вони забили після класної комбінації – на такому рівні все вирішують дрібниці, і завершення було неймовірне. У нас була одна проблема, яку ми виправили після 15-20 хвилин. Після цього ми контролювали гру до кінця, і все змінилося.

Якщо ти хочеш потрапити до фіналу Ліги чемпіонів, потрібно зробити щось особливе. Нам доведеться зробити це в Парижі, щоб там опинитися", – цитує Артету офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться 7 травня.

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