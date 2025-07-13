Дьокереш відмовився тренуватися зі Спортінгом, тим самим порушивши умови контракту. В інтерв'ю Lusa Фредеріку Варандаш підтвердив, що швед вже під дисциплінарним стягненням.

Спортінг планує оштрафувати Дьокереша

"Ми спокійні. Все вирішиться закриттям ринку, великим штрафом і вибаченнями перед партнерами по команді. Якщо вони [Арсенал] не хочуть платити справедливу ринкову вартість за Віктора, нас це цілком влаштовує на найближчі три роки.

Якщо генії, які придумали цю стратегію, думають, що це чинить на мене тиск, щоб полегшити відхід, вони не тільки абсолютно помиляються, але й ще більше ускладнюють відхід гравця. Ніхто не може бути вище за інтереси клубу, ким би він не був", – заявив Варандаш.

Топ-10 клубів, яких ніхто не чекав у ЛЧ 2025/26: клієнти Мудрика, обличчя партизана на емблемі, 22 поразки – не завада