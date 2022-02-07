"Найголовніше, що вирішилося питання з можливістю моєї заявки за Олександрію. Я тренуюсь зі спокійною душею із командою. Залишилися незавершені питання щодо фінансів. Трохи згодом буде вже якась ясність. Представники Десни казали, що я незаконно покинув клуб, але все вирішилося на мою користь. Значить я мав рацію.

Олександрія отримала рішення щодо скандальної "справи Калітвінцева"

Заборгованість у клубі перед футболістами була за чотири місяці, у певних гравців вона доходила до п'яти. Знаю, що зарплату за місяць виплатили нещодавно. Більше мені нічого невідомо. Я нічого не отримав", – сказав Калітвінцев для ТК Футбол.

Раніше Десна подала ноту протесту на перехід Калітвінцева, вимагаючи компенсацію за трансфер футболіста, у якого був чинний контракт із чернігівцями. Нагадаємо, за регламентом ФІФА заборгованість по заробітній платі дозволяє футболісту покинути клуб.

Трансфери УПЛ зима-2022: міграція з Динамо і Шахтаря в Європу, активізація аутсайдерів – всі переходи