"Звичайно, це шок. Ми дуже розчаровані, хотіли повторити требл. Все вирішили деталі, але команда показала бойовий дух. Ми домінували, і це було нашим завданням. Неприємно, що дозволили супернику зрівняти рахунок на останній секунді.

Баварія сенсаційно вилетіла з Кубка Німеччини від Хольштайна – феєричний камбек від представника другої Бундесліги

Потрібно привітати Хольштайн, матч вийшов по-справжньому кубковим, вони грали з позамежною самовіддачею. Ми будемо рухатися далі і намагатимемося грати краще. Потрібно компактніше діяти в обороні. Суперник добре захищався, а їхній воротар видав чудову гру. У серії пенальті таке буває, так що Року я зовсім не звинувачую", – цитує Фліка офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, у матчі 2-го раунду Кубка Німеччини мюнхенці пропустили на останній хвилині другого тайму основного часу і дозволили Хольштайну перевести гру в овертайм. У серії пенальті сильнішими виявились представники другої Бундесліги (6:5) – вирішальним пострілом Баварію підвів іспанський півзахисник Марк Рока.

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