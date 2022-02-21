"Вільяреал проводить дуже добрий відрізок сезону, як і Ювентус. У них технічна команда з чудовим тренером. Це буде тактичний матч – ми маємо бути уважними до деталей і запастися терпінням. Потрібно буде зібратися і дотриматися правильного балансу в грі.

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Матч буде важким, адже суперник доволі сильний. Якщо ми зіграємо, як справжня команда, то навряд чи програємо. Наразі шанси на вихід у чвертьфінал є рівними. Завтра все вирішать деталі.

Бонуччі буде в заявці. Мората і Влахович, безумовно, складуть дует форвардів. У мене ще є певні сумніви, кого поставити в півзахисті – потрібно все оцінити", – цитує Аллегрі офіційний сайт Ювентуса.

Матч Вільяреал – Ювентус буде зіграний 22 лютого. Початок – о 22:00.

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