"Все в руках Барселони": Анчелотті висловився щодо Класіко на тлі боротьби за чемпіонство
Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Сельтою (3:2) у 34 турі Ла Ліги.
"Це буде дуже важливий матч (проти "кулес"), вирішальний або майже вирішальний. Наша перемога стала б важливим кроком, але в Ла Лізі все в руках Барселони. Ми будемо боротися.
Дубль Мбаппе у відеоогляді матчу Реал – Сельта – 3:2
Фінал Кубка Іспанії в Севільї був дуже конкурентним. Нам не потрібно занадто багато вигадувати. Ми повинні підійти до кожної гри серйозно. Маємо намір виступити з максимальною впевненістю", – цитує Анчелотті Marca.
Реал відстає від Барселони на чотири пункти. В Ла Лізі залишилося зіграти чотири тури. У неділю, 11 травня, "вершкові" зіграють проти "кулес" в Класіко.
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