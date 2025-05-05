"Це буде дуже важливий матч (проти "кулес"), вирішальний або майже вирішальний. Наша перемога стала б важливим кроком, але в Ла Лізі все в руках Барселони. Ми будемо боротися.

Дубль Мбаппе у відеоогляді матчу Реал – Сельта – 3:2

Фінал Кубка Іспанії в Севільї був дуже конкурентним. Нам не потрібно занадто багато вигадувати. Ми повинні підійти до кожної гри серйозно. Маємо намір виступити з максимальною впевненістю", – цитує Анчелотті Marca.

Реал відстає від Барселони на чотири пункти. В Ла Лізі залишилося зіграти чотири тури. У неділю, 11 травня, "вершкові" зіграють проти "кулес" в Класіко.

Реал ледь не зганьбився, ведучи 3:0 вдома проти Сельти – Гюлер оформив 1+1, дубль Мбаппе, а потім все пішло не так