"Я знав, що ситуація була складною, що у Ла Ліги була можливість зберегти Мессі в клубі. Але, звичайно, я був здивований, дізнавшись новину про те, що Лео більше не гратиме за нашу команду. І я розумів, що все ускладнилося через фінансову ситуацію в клубі.

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Це було особливо важко тому, що ми говоримо не просто про якогось звичайного футболіста, ми говоримо про Ліонеля Мессі. Це найкращий футболіст світу протягом багатьох років, і ми всі засмутилися через його відхід.

Але що поробиш, треба швидко перемикатися. Не можна бути засмученими, коли попереду новий сезон", – цитує Кумана ESPN.

За офіційною заявою "блаугранас", Мессі домовився з Барсою щодо нового контракту, але через фінансовий фейр-плей Ла Ліги підписання угоди було неможливим.

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