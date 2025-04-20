"Все чудово у нас в команді – і атмосфера, і ідеї. Думаю, це просто був у нас такий період, який треба пережити, щоб стати сильнішими. Думаю, що і в клубі повна довіра до Пушіча, і в нас повна довіра до його ідей. Тому все у нас перспективно", – заявив Бондаренко в інтерв'ю Sport Arena.

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Маріно Пушіч очолив Шахтар у жовтні 2023 року та виграв на чолі команди чемпіонат та кубок України сезону 2023/24. Втім, у поточній кампанії Шахтар посідає лише третє місце у турнірній таблиці УПЛ, а відставання від лідера – київського Динамо, складає 10 очок. Також "гірники" зайняли 24-те місце з 27-ми команд у загальній групі Ліги чемпіонів, набравши 7 балів у восьми матчах.

Цього сезону Артем Бондаренко провів 34 гри за донецький клуб, забив 9 голів та віддав 6 асистів. Його контракт з "гірниками" розрахований до 2028 року.

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