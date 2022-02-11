Півзахисника Аякса-2 звинувачують у зґвалтуванні, інформує ведучий Roddelpraat Денніс Схаутен. Він спілкувався з дівчиною, яку нібито змусив до сексу Вармердам. Нещодавно вона звернулась у поліцію.

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"Постраждала розповіла мені, що пів року тому він зґвалтував її на вечірці. Вона повідомила про те, що сталося, в поліцію і збирається написати заяву. Дівчина була на вечірці шість місяців тому, і Донні також там був. Вона думала, що він добрий хлопчик. Вони поцілувалися, після чого Вармердам потягнув її нагору. Він хотів більше, ніж просто поцілунки. Дівчина чітко відповіла, що не хоче.

І все-таки він стягнув з неї штани. А потім здійснив із нею статевий акт. Вона цього не хотіла. Приблизно за три хвилини вона втекла і покинула вечірку. Вона чітко сказала "ні", вона плакала. Я спитав, чи є у неї якісь докази.

Дівчина отримувала повідомлення від людей, які бачили, як вона йшла у сльозах, і питали, що сталося. З того, що я бачив (фотографії та повідомлення), у справи є хороші шанси на успіх, дозвольте мені так висловитися", – резюмував Схаутен.

Зауважимо, Донні Вармердам є вихованцем Аякса і наразі виступає в другій команді. Цього сезону опорний хавбек відіграв 18 матчів, але результативними діями не відзначався.

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