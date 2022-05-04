У першому таймі трапився суперечливий епізод. Ло Чельсо вирвався сам на сам з Аліссоном, і бразильський голкіпер збив у штрафному майданчику суперника. Судді дивом не вгледіли там порушення.

"Це був скандальний пенальті. У судді немає кваліфікації, щоб обслуговувати такий матч. Як можна було не дати пенальті на Ло Чельсо, я не розумію, як інакше можна трактувати той епізод.

Вільяреал – Ліверпуль – 2:3 – відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу ЛЧ

Ідіотське суддівство, все свистіли на їхню користь. Я не виправдовуюся, бо Ліверпуль був сильнішим і міг виграти з більшим рахунком, але арбітраж просто не відповідав рівню півфіналу ЛЧ.

У першому таймі було три фоли на краю штрафного майданчика, ми заслужили важливі стандарти, але не отримали їх. Пишаємося, що дійшли так далеко, але судді відпрацювали жахливо", – цитує Роїга Marca.

Вільяреал провів феноменальний перший тайм, сенсаційно розтоптавши Ліверпуль, однак у другому таймі "червоні" оформили камбек і вийшли у фіналі Ліги чемпіонів, де зіграють з переможцем пари Манчестер Сіті – Реал.

Ліверпуль вийшов у фінал Ліги чемпіонів, здобувши вольову перемогу над Вільяреалом – мерсисайдці відігралися з 0:2