"Все сталося так, як мало бути": Караваєв – про результати Динамо в УПЛ та Лізі чемпіонів
Універсал Динамо Олександр Караваєв підбив підсумок виступів киян на внутрішній та європейській аренах в першій частині сезону.
"Не сказав би, що перше півріччя було позитивним, могли набагато краще виступити. Не дуже хотілося йти на перерву на другому місці. Хотіли піти лідерами, як минулого року. Але нічого, вийдемо з відпустки більш мотивованими, злішими, рухатимемося до своєї мети – першого місця.
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Ліга чемпіонів? Все сталося так, як мало бути. Можливо, не заслужили чи не показали того максимуму, щоб виграти у якомусь із матчів. Але тренерський штаб сказав нам, що за грою ми виглядали набагато краще, ніж минулого року, хоча суперники були не слабшими", – розповів Караваєв в ефірі Футбольного формату.
"Біло-сині" лише один матч групового етапу Ліги чемпіонів (з Бенфікою) зіграли внічию. Інші п'ять поєдинків Динамо програло із загальним рахунком 1:11.
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