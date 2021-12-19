"Не сказав би, що перше півріччя було позитивним, могли набагато краще виступити. Не дуже хотілося йти на перерву на другому місці. Хотіли піти лідерами, як минулого року. Але нічого, вийдемо з відпустки більш мотивованими, злішими, рухатимемося до своєї мети – першого місця.

Луческу: Я задоволений результатом Динамо в Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів? Все сталося так, як мало бути. Можливо, не заслужили чи не показали того максимуму, щоб виграти у якомусь із матчів. Але тренерський штаб сказав нам, що за грою ми виглядали набагато краще, ніж минулого року, хоча суперники були не слабшими", – розповів Караваєв в ефірі Футбольного формату.

"Біло-сині" лише один матч групового етапу Ліги чемпіонів (з Бенфікою) зіграли внічию. Інші п'ять поєдинків Динамо програло із загальним рахунком 1:11.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо