"Особливе Євро для мене, для нашої команди і для України. Під час перебування збірної на такому турнірі важливо було підняти не тільки тему футболу, а й інші важливі теми для нашої країни і світу.

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Дуже радий бути частиною цієї команди. Так, на жаль, усе склалося не так, як ми всі хотіли. Але кожна хвилина, кожен момент, кожна гра і кожне тренування зі збірною назавжди залишили великий слід у моїй пам'яті та серці.

Дякую всім за підтримку і за те, що були з нами, незважаючи ні на що. Будемо готуватися і працювати далі. І вже скоро зустрінемося!" – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у першому матчі з Румунією (0:3) у воротах стояв Андрій Лунін. На поєдинок зі Словаччиною Сергій Ребров випусти Трубіна і той не підвів, ставши "Левом матчу". Після такої гри питань щодо того, хто зіграє з Бельгією вже не виникало.

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