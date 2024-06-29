"Все склалося не так, як ми хотіли": Трубін підсумував виступ збірної України на Євро-2024
Голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін прокоментував швидкий виліт національної команди з континентальної першості.
"Особливе Євро для мене, для нашої команди і для України. Під час перебування збірної на такому турнірі важливо було підняти не тільки тему футболу, а й інші важливі теми для нашої країни і світу.
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Дуже радий бути частиною цієї команди. Так, на жаль, усе склалося не так, як ми всі хотіли. Але кожна хвилина, кожен момент, кожна гра і кожне тренування зі збірною назавжди залишили великий слід у моїй пам'яті та серці.
Дякую всім за підтримку і за те, що були з нами, незважаючи ні на що. Будемо готуватися і працювати далі. І вже скоро зустрінемося!" – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, у першому матчі з Румунією (0:3) у воротах стояв Андрій Лунін. На поєдинок зі Словаччиною Сергій Ребров випусти Трубіна і той не підвів, ставши "Левом матчу". Після такої гри питань щодо того, хто зіграє з Бельгією вже не виникало.
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