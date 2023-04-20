"Я можу сказати, що наші гравці повністю вірять у те, що ми робимо, і ми знаємо, що на кону. Ми хочемо боротися за титул. Найкращий спосіб досягнути цього – робити те, що ми робимо, і грати дуже добре, вигравати та створювати неймовірну атмосферу.

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Кожна зустріч – це можливість покращити команду, і кожна гра має різні подарунки. Ці подарунки – це те, що ви отримуєте, чому навчаєтесь і як ви вдосконалюєтеся як команда. Завтра у нас ще один подарунок, і ми повинні прийняти його так, як хочемо.

Ми підійдемо до матчу з більшою рішучістю та пристрастю. Те, заради чого ми граємо – це щось неймовірне. Клуб дуже довго не боровся за першу позицію у турнірній таблиці. Все ще в наших руках, і ми хочемо це зробити", – цитує клубний сайт наставника "канонірів".

Арсенал зіграє проти Саутгемптона 21 квітня. Наразі команда Артети посідає перше місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 74 бали. Манчестер Сіті відстає на чотири пункти, але у "містян" є гра у запасі. Зазначимо, що у двох останніх матчах Арсенал не зміг переграти своїх суперників і задовольнявся тільки нічийними результатами.

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