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"Все розумію – сильно не святкую": Мілевський привітав Динамо Брест з розгромною перемогою у Лізі чемпіонів

11:45 - Читать на русском
"Все розумію – сильно не святкую": Мілевський привітав Динамо Брест з розгромною перемогою у Лізі чемпіонів
Динамо Брест / Динамо Брест

Український легіонер білоруської команди Артем Мілевський прокоментував розгром Астани у кваліфікації Ліги чемпіонів (6:3).

 

"З перемогою, Брест. З такою першою і такої незвичайною. Я все розумію, сильно не святкую. Миру Білорусі", – написав Мілевський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Асисти Мілевського і фейли екс-українця Непогодова у відеоогляді перестрілки Динамо Брест – Астана – 6:3

Нагадаємо, напередодні брестське Динамо у матчі першого кваліфікаційного раунду впевнено здолало казахську Астану з рахунком 6:3 і пробилось до наступного раунду змагань, де зіграє з переможцем пари Коннас-Кі – Сараєво. 35-річний українець вийшов у стартовому складі і записав до свого активу дві результативні передачі: на 37-й хвилині він асистував Павлу Седьку, а на 55-й – Абдулайе Діалло.

До слова, окрім Артема повний матч у складі білоруської команди відіграв ще один українець Євген Хачеріді.

ЛЧ 2020/21, кваліфікація: Динамо Брест розгромило Астану з асистами Мілевського – всі фаворити пройшли далі

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Ліга чемпіонів Українці за кордоном Динамо Брест Динамо Брест Динамо Брест - Астана Артем Артем Мілевський Євген Євген Хачеріді Астана Астана
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