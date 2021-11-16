"Збірна України не може спокійно закрити матч? Так, справді, так і є. Напевно, стара наша хвороба, що не закриваємо матчі, і від цього могли сьогодні постраждати. Але загалом я задоволений хлопцями, тим більше ми сьогодні на оборону грали трішки незвично для нас, і я їм дуже вдячний, що вони зрозуміли нас за ці три дні.

Україна U-21 – Сербія U-21 – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Високо зустрічали, все робили, як єдиний механізм, і це мене дуже порадувало. Що стосується гри на атаку, ми останнім часом дуже добре виглядаємо в атаці, маємо гарну структуру. Я задоволений хлопцями, результатом і насамперед ставленням до матчу.

Нереалізований пенальті? Нічого страшного. У житті нічого просто так немає. Десь колись поставилися до пенальті не найкращим чином, це відлуння тих пенальті. Але це життя, треба розуміти. Вони молоді хлопці. З часом зрозуміють", – поділився Ротань у ефірі телеканалу Футбол.

Додамо, що молодіжна збірна України перемогла Сербію (2:1) та закріпилась на другому місці у групі H, набравши 13 очок.

Молодіжна збірна України переграла Сербію у відборі Євро-2023 – Мудрик і Ко з цікавим футболом, марнотратством і нервами