toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЬВІВ - ДИНАМО МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ

"Все повертається, колись Рабйо створить проблеми ПСЖ", – Бен Арфа емоційно прокоментував перемогу в Кубку Франції

13:20 296 Читать на русском
"Все повертається, колись Рабйо створить проблеми ПСЖ", – Бен Арфа емоційно прокоментував перемогу в Кубку Франції
Хатем Бен Арфа / соцмережі

Колишній півзахисник ПСЖ Хатем Бен Арфа, який нині виступає в складі Ренна, поділився своїми почуттями після виграшу Кубка Франції в серії пенальті.

 

"Усе повертається. Мені було дуже складно. Як я вже говорив щодо президента ПСЖ, ніколи не потрібно недооцінювати суперника. Одного разу суперник повернеться і буде сильнішим. Як з Адріеном Рабйо. Одного разу він повернеться і створить ПСЖ проблеми. Таке життя.

Драматична поразка ПСЖ у фіналі Кубка Франції у відеоогляді матчу з Ренном

Треба бути чесним. Необхідно проявляти людське ставлення, поважати людей. Поки ти поважаєш людину, все в порядку, але варто перестати це робити, і все перестає працювати.

Я нічого не маю проти ПСЖ. Я люблю цей клуб з дитинства. Я говорю про керівництво, про людей, які ним керують. Людей потрібно поважати", – цитує Бен Арфа Le Parisien.

Ренн у видовищному матчі переміг ПСЖ в серії післяматчевих пенальті та став володарем Кубка Франції

Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Ренн - ПСЖ Ренн Ренн Нассер Аль-Хелаїфі Хатем Бен Арфа Хатем Бен Арфа Адріен Рабйо Адріен Рабйо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
хв
Жирона
15:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук