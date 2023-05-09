"Виграла та команда, яка більше цього хотіла. А ми не зуміли показати те, що показували в декількох попередніх матчах. Не грали в атакувальний футбол. Не згадаю якийсь наш шанс, після якого ми могли б забити. У першому таймі був вихід чотирьох проти двох – і це все.

Минай – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд несподіваної перемоги аутсайдера

Налаштовувалися, що буде така гра, яку пропонує Минай: стандарти, компактний футбол, другий м'яч. Більшість відсотків з цього програвали. Все по ділу. Програли команді, яка більше хотіла перемогти. Висновки зробимо й будемо рухатися далі.

У нас приїхало на матч сімнадцятеро футболістів, з них двоє – воротарі. Травми, картки були, не вистачало футболістів. Але для тих, хто грав з молоді – це гарна школа. Ми налаштовувалися на боротьбу, але в підсумку її програли. Це стало головним фактором", – цитує Скрипника офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, після 25-ти турів Ворскла з 30-ма пунктами опустилась на восьме місце турнірної таблиці УПЛ – від єврокубків полтівців відділяє вже 8 балів.

Минай сенсаційно переміг Ворсклу і покинув зону вильоту – Скрипник і Ко все далі від єврокубків