"Із Холандом все пішло не так. Він досягав всього набагато швидше, ніж будь-хто міг уявити. Холанд випереджає свій розвиток, власний графік. Можливо, я був занадто обережним, коли говорив йому: "Та ні, давай перейдемо в Борусію Дортмунд, а не кудись, не знаю куди".

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Цей хлопець може грати в будь-якому клубі, куди б він не хотів, він уже на цьому рівні. І я на сто відсотків в цьому впевнений, як і всі впевнені. І він міг зробити це ще в минулому році. Але, можливо, тоді залишалися команди, які вважали: "Ой, та він був у Зальцбурзі, а чи зможе він це повторити в іншому клубі?" Він випереджає власні прогнози. Так що так, про Холанда говорять всі", – наводить слова Райоли The Athletic.

До слова, у поточному сезоні Ерлінг провів 31 матч у складі Борусії Д, записавши до свого активу 33 голи та 8 асистами.

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