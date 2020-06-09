"Все піде в інтернет": Поворознюк погрожує Лозанною та компроматом заради відновлення Першої ліги

Президент Інгульця Олександр Поворознюк рішуче налаштований дограти розіграш Першої ліги сезону 2019/20.

"Ми за те, щоб дограти повністю чемпіонат, і за спортивним принципом довести, хто гідний. Підводних течій дуже багато, я не хотів би поки про це все говорити.

Президент ПФЛ Макаров: Якщо клуби не приїдуть на це доленосне засідання, тоді навіщо вони існують і в футбол грають?

Другий момент, що ми будемо боротися до кінця і підемо в Лозанну і всюди – це факт. Однозначно ми будемо боротися до кінця, а потім вже люди дізнаються всі ці підводні течії. Відеозаписи, аудіозаписи, всі моменти переговорного процесу – все піде в інтернет.

На конференцію я постараюся поїхати сам. Якщо не вийде, то в будь-якому випадку буде присутнім представник. Імовірність моєї присутності – 99,9%", – наводить слова Поворознюка Футбол NEWS.

Нагадаємо, рішення про догравання Першої ліги досі не прийняте. На 11 червня запланована конференція ПФЛ за участі УАФ, на якій клуби мають прийняти остаточне рішення щодо завершення сезону.

"Я такого цирку ще не бачив": Друга ліга на межі катастрофи – без футболу вже 6,5 місяців, є ризик тривалішого простою