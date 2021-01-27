"Все перевернулось з ніг на голову", – Тухель пояснив, чому погодився очолити Челсі
Новоспечений тренер Челсі Томас Тухель не очікував, що опиниться у Лондоні.
"Це важко пояснити. Моє життя перевернулось з ніг на голову за останні три дні. Це приголомшливо – стати новим головним тренером Челсі, я дуже радий бути тут. Я і мої помічники відчували, що це дуже хороша можливість. Це шанс, який я не міг змарнувати.
Ми не могли втратити можливість стати частиною сім'ї Челсі. Дуже раді працювати з цією командою і виступати в найскладнішій лізі, Прем'єр-лізі, і, звичайно ж, в Лізі чемпіонів. Вчора ввечері я попрацював з командою, ми готові до складної зустрічі сьогодні ввечері. Я дуже радий повернутись до роботи", – цитує Тухеля офіційний сайт "синіх".
Нагадаємо, німець очолив лондонців після звільнення Френка Лемпарда. Після 19-ти турів АПЛ Челсі розташувався на 10-й сходинці.
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