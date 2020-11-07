"Все складається проти нас, навіть сам час початку матчу призначений так, щоб ми провалилися. Ми були в Туреччині, провели вже багато матчів в цьому сезоні, повернулися в четвер вранці і грали в суботу в обід. Це кошмар.

Шоу імені Бруну та дебютний гол Кавані у відеоогляді матчу Евертон – Манчестер Юнайтед – 1:3

Ці хлопці гідні кращого. Люк Шоу отримав через це травму. У нього проблеми з підколінним сухожиллям, через які він може пропустити багато часу. У Рашфорда теж проблеми.

Все організовано так, щоб ми провалилися. Хто за це відповідальний? З нас досить. У нинішньому сезоні в такі часи в розпал епідемії все це витягує фізичні і моральні сили. Дайте нам зіграти в неділю, адже потім буде перерва на матчі збірних. Це смішно. Футболісти зіграли чудово. Кавані стає все кращим", – наводить слова Сульшера BBC.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед впевнено обіграв Евертон (3:1) завдяки дублю та асисту Бруну Фернандеша. У складі "ірисок" єдиний гол забив екс-гравець Шахтаря Бернард.

Манчестер Юнайтед здолав Евертон – дебютний гол Кавані та феєрія Бруну Фернандеша затьмарили Бернарда