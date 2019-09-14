Тайсон оцінив свій стан після моторошної травми

Півзахисник Шахтаря Тайсон прокоментував своє пошкодження у матчі проти Зорі (4:3).

"Зі мною все добре. Велике спасибі", – відповів Тайсон на питання про своє самопочуття у відео, яке виклав у своєму Instagram Шахтар.

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Відзначимо, що Тайсон травмувався у матчі проти Зорі, отримавши ногою по голові від партнера по команді Ісмаїлі. В підсумку, бразильця забирали з поля лікарі на ношах.

Додамо, що Шахтар, попри травму свого лідера, вирвав перемогу в Зорі в надрезультативному матчі (4:3).

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