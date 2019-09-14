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Тайсон оцінив свій стан після моторошної травми

22:21 792 Читать на русском
Тайсон оцінив свій стан після моторошної травми
Тайсон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон прокоментував своє пошкодження у матчі проти Зорі (4:3).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

"Зі мною все добре. Велике спасибі", – відповів Тайсон на питання про своє самопочуття у відео, яке виклав у своєму Instagram Шахтар.

Шахтар – Зоря: Тайсон отримав моторошну травму та покинув поле на ношах

Відзначимо, що Тайсон травмувався у матчі проти Зорі, отримавши ногою по голові від партнера по команді Ісмаїлі. В підсумку, бразильця забирали з поля лікарі на ношах.

Додамо, що Шахтар, попри травму свого лідера, вирвав перемогу в Зорі в надрезультативному матчі (4:3).

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