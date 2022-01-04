"Тут все залежить від Даріо. Якщо у нього буде бажання і ситуація складеться певним чином, то, ясна річ, все можливо, головне – бажання.

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Але я бачу, що йому подобається те, чим він зараз займається. Він повністю віддається процесу, і сьогодні немає розмови про тренерські амбіції. У футболі все швидко змінюється, побачимо, як буде в майбутньому. На теперішній посаді він шикарно виконує свої обов'язки, і всі, хто пов'язаний з його діяльністю, задоволені", – цитує Палкіна офіціний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, донецьку команду з літа 2021 року очолює екс-тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі. На зимову паузу "гірники" пішли на вершині турнірної таблиці ПЛ, випереджаючи Динамо на два очки.

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