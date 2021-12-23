"Зимові трансфери? Звичайно плануємо, але поки що розголошувати не будемо. Дізнаєтесь, коли все буде ясно.

Тайсон повернеться в Металіст – бразилець начебто підтвердив сенсаційний трансфер

Повернення Тайсона? Думаю, тут все залежатиме від Тайсона. Все може бути. Але конкретики поки що ніякої немає", – відповів Кучер у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Тайсон у 2010 році перебрався з Бразилії у Металіст. Через три роки він став гравцем донецького Шахтаря, де виступав до весни 2021-го. Зараз 33-річний футболіст грає за Інтернасьйонал, його контракт розрахований до літа 2023-го.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу