"Мій брате, товаришу по безлічі битв. Разом ми пережили хороші і погані моменти, але мені було приємно ділити з тобою поле. Бажаю тобі успіху в новому розділі кар'єри. Буду сумувати, адже ти для мене важливий. Все могло скластися інакше, але життя повне випробувань. Я продовжу тебе підтримувати", – написав Леау в соцмережах.

Мілан розчистив шлях для Зінченка – віце-чемпіон світу покине Італію за копійки

Трансфер Тео в Аль-Хіляль вже узгоджений. Саудівський клуб заплатить Мілану близько 25 млн євро, і тепер Массіміліано Аллегрі доведеться шукати французу заміну. Одним з кандидатів на роль лівого захисника "россонері" сватають Олександра Зінченка з Арсенала.

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