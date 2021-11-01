"З першого дня я відчув особливу ауру в Реалі. Про історію клубу можна розповідати, просто коли ходиш базою або прогулюєшся містом. Цей клуб – щось дуже особливе.

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Баварія – один із найбільших клубів світу, як і Реал. Але, при всій повазі до Баварії, у Реалі все масштабніше. Можу згадати лише хороше про 13 років, проведених у Баварії. Я шалено вдячний клубу за те, що він мені дав", – цитує Алабу kicker.

Нагадаємо, Алаба приєднався до мадридців на правах вільного агента із Мюнхена. 29-річний австрієць вже провів за Реал 13 матчів (один гол та два асисти).

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