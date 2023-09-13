"Звичайно, була важка гра. Думаю, на фоні того, що ми грали через два дні на третій, важко було протистояти такому супернику, як збірна Італії після такої команди, як Англія. Тому десь, напевно, далася взнаки втома.

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Я вважаю, що результат по грі. У футболі бувають перемоги, бувають поразки. Найголовніше – рухатись далі, робити з цього висновки. У нас ще нічого не закінчилось, все лише починається. А починається найцікавіше. Тому зробимо висновки, розберемо цю гру вже на наступному зборі, будемо працювати та рухатись далі.

Ніхто не здається. Гра могла скластися по-іншому, але результат на табло. Потрібно змиритися з цим та у майбутніх матчах не припускатися тих помилок, які були у поєдинку з Італією", – сказав Ярмоленко у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, півзахисник Динамо вийшов проти Італії з капітанською пов'язкою, провів на полі 58 хвилин і встиг відзначитись голом.

Україна програла Італії у матчі відбору Євро-2024, втративши другу позицію в групі С