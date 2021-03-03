"Ми очікували і розуміли, що буде дуже важка гра, тим більше, після матчу з Шахтарем.

Скасований гол і втеча від сенсації у відеоогляді матчу Верес – Зоря

Ми раді, що пройшли до півфіналу, тому що в Кубку завжди тільки один переможець, і цього разу ним виявились ми. Не хочу сказати, що виграли малою кров'ю, але ті, хто грає менше, теж представляють Зорю і хочуть перемагати. Спокійної гри ми не чекали, все було на нервах, але ми раді тому, що зрештою перемогли", – заявив Скрипник в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, що Зоря здолала Верес завдяки голам Іванісені та Кочергіна. Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться у четвер, 4 березня.

Зоря вийшла у півфінал Кубка України завдяки вольовій перемозі над Вересом із присмаком скандалу